Retrait du mélange de farine Artipan Campus en raison de la présence de salmonelles

La société Dossche Mills a décidé de retirer du commerce le mélange de farine Artipan Campus, en accord avec l’Agence fédérale de contrôle de la chaîne alimentaire (Afsca), après avoir constaté la présence de salmonelles dans la matière première, indique l’entreprise vendredi dans un communiqué. Le mélange est vendu par sac de 25 kg en jardineries ainsi que chez les détaillants de produits de boulangerie. La société demande par ailleurs aux personnes qui ont acheté ce produit depuis le 29 août 2017 de ne plus le consommer et de le rapporter auprès de leur point de vente.





Les symptômes possibles d’une intoxication causée par la salmonelle sont de la fièvre, des crampes abdominales et de la diarrhée et cela dans un délai de 12 à 48 heures après avoir ingéré l’aliment contaminé. Le risque d’infection est plus élevé chez les personnes âgées, les enfants, les femmes enceintes ainsi que les personnes immunodéprimées. Les personnes qui ont consommé ces produits et qui présentent ces symptômes sont invitées à consulter leur médecin traitant sans délai, poursuit la société.

L’avertissement ne vaut toutefois que pour la farine même, la consommation de pain cuit ne présente aucun danger, précise l’entreprise.

