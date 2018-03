RDC: décès en Belgique de l’ex-Premier ministre zaïrois André Bo-Boliko Lokonga

Tweet on Twitter

Un des pères de l’indépendance congolaise et ex-Premier ministre zaïrois, le sénateur André Bo-Boliko Lokonga Monse Mihambo, est décédé vendredi en Belgique à l’âge de 83 ans, rapportent plusieurs médias congolais et de la diaspora. Né le 15 août 1934 à Lobamiti dans le Bandundu (ouest de l’actuelle République démocratique du Congo, à l’époque Congo belge), cet ancien syndicaliste – il avait présidé l’Union des travailleurs du Congo – a contribué à l’élaboration de la première Constitution du pays, tout comme à celle en vigueur aujourd’hui, rappelle le site d’information 7sur7.cd.

M. Bo-Boliko avait ensuite été président de Conseil législatif (Assemblée nationale) puis Premier commissaire d’État (Premier ministre) du Zaïre du 6 mars 1979 au 29 août 1980, alors que le maréchal Mobutu Sese Seko dirigeait le pays.

En 1990 avec le retour du multipartisme, il passe à l’opposition et crée le Parti démocrate et social chrétien (PDSC, qui est donc l’un des plus anciens partis d’opposition congolais) avec Joseph dit « Papa » Ileo.

De 1992 à 1997, il fut vice-Président du Haut Conseil de la République, le parlement de transition issu de la Conférence nationale souveraine (CNS), qui visait à introduire la démocratie au Zaïre. Ce vieux routier de la politique congolaise avait été élu sénateur en 2007. Il séjournait depuis plusieurs mois à Bruxelles pour des raisons médicales et est décédé vendredi « aux premières heures de la matinée », selon la radio onusienne Okapi.

Source: Belga