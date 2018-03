Mort d’un Américain et d’un Britannique de la coalition internationale en Syrie

Tweet on Twitter

Deux membres de la coalition internationale antidjihadiste en Syrie, un Américain et un Britannique, ont été tués et cinq personnes ont été blessées dans l’explosion d’un engin artisanal à Minbej, dans le nord du pays, a-t-on appris vendredi de sources officielles et d’une ONG. Cette attaque à Minbej, où sont déployés des soldats américains, est survenue jeudi soir, le jour même où le président Donald Trump annonçait que les Etats-Unis allaient partir de Syrie « très vite ».





« Deux membres de la Coalition ont été tués et cinq blessés dans l’explosion d’un engin improvisé en Syrie » jeudi soir, a indiqué la coalition sous commandement américain dans un communiqué. Elle n’a pas précisé la nationalité des victimes, mais selon un responsable du Pentagone, l’un des deux était un Américain. Le ministère britannique de la Défense a ensuite révélé la nationalité du second soldat tué.

Aucun groupe n’a dans l’immédiat revendiqué la responsabilité de l’attaque. L’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH), qui se base sur un vaste réseau de sources à travers la Syrie en guerre, a précisé que l’engin avait visé un convoi de véhicules à Minbej et que quatre membres du conseil municipal avaient aussi été blessés dans l’explosion.

source: Belga