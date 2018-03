Météo – Fin de semaine variable à tendance pluvieuse

Durant la matinée de vendredi, nuages et belles périodes ensoleillées alterneront, selon les prévisions de l’IRM. Assez rapidement, le ciel se couvrira, avant l’arrivée durant l’après-midi d’une zone de pluie à partir de la France. Maxima de 8 à 10 degrés au sud du sillon Sambre-et-Meuse et de 11 à 13 degrés ailleurs. Le vent sera modéré d’est à sud-est. Vendredi soir, le ciel sera très nuageux avec de la pluie. Dans le courant de la nuit, la zone de pluie se décalera vers les Pays-Bas. De larges éclaircies se développeront à partir de la frontière française, avant la formation de brumes et de brouillard locaux. Avec des températures minimales proches de 0°, des plaques de glace ou du brouillard givrant sont possibles. Les minima seront de -1 à 1 degré au sud du sillon Sambre-et-Meuse et de 1 à 3 degrés dans les autres régions avec un vent modéré de sud-est tournant vers le sud et faiblissant en cours de nuit.

Samedi, le temps sera variable. Maxima entre 6 et 11 degrés sous un vent modéré de sud-ouest.

Dimanche, le ciel sera partiellement à très nuageux et le temps variable avec le risque de quelques averses. Il fera plutôt frais avec des maxima de 4 degrés en Hautes Fagnes et de 6 à 8 degrés ailleurs. Le vent sera modéré de secteur ouest, et à la mer de nord-ouest.

Ce lundi de Pâques, le ciel se couvrira rapidement. Le temps pourrait rester sec sur les régions situées dans le sud-est du pays. Il fera déjà plus doux avec des maxima de 9 à 13 degrés.

Source: Belga