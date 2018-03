L’exposition « Star Wars Identités » débarque à Bruxelles lundi

L’exposition « Star Wars Identités » s’ouvre lundi au Palais 2 à Bruxelles, dernière étape de sa tournée européenne. Jusqu’au 2 septembre, les fans de la saga de George Lucas pourront découvrir près de 200 costumes, accessoires, maquettes et dessins conceptuels liés aux six premiers films Star Wars et à la série télévisée « Star Wars: The Clone Wars ». L’exposition présentera notamment la marionnette de Yoda, les costumes et accessoires de Chewbacca ou de la princesse Leia. Les fans pourront également admirer BB-8, R2-D2, des Stormtroopers ou Dark Vador. Des douzaines d’objets sont exposés pour la première fois.

Un atelier permettra aux visiteurs de composer leur héros Star Wars personnel. Equipés d’un bracelet intelligent, ils devront répondre à des questions sur leur identité et franchir une « série de stations interactives intégrées harmonieusement au reste de l’exposition et au contenu scientifique ». Chaque réponse permettra d’établir un profil. Le résultat sera donné à la fin de l’exposition.

La tournée de l’exposition a démarré en 2012 et a accueilli plusieurs centaines de milliers de visiteurs.

La saga Star Wars a débuté en 1977 avec la diffusion du premier opus mettant en scène l’épopée du jeune Luke Skywalker pris dans la guerre civile entre l’Empire galactique et l’Alliance rebelle. Depuis, sept films ont suivi ainsi que plusieurs films dérivés et une série télévisée « Star Wars: The Clone Wars ».

Source: Belga