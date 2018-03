Les organisations patronales accueillent la stratégie énergétique avec prudence

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Les organisations patronales accueillent la stratégie énergétique approuvée par le gouvernement fédéral avec prudence. « Il était important de déminer ce dossier sur le plan politique, ce qui vient d’être fait. Nous allons analyser soigneusement les détails de cet accord », ont commenté la FEB, l’UWE, BECI et le VOKA dans un communiqué commun. « Une chose est claire: nous n’accepterons pas que la sécurité d’approvisionnement ou le prix de l’énergie pour notre tissu économique soient mis à mal », ont-elles affirmé. Le gouvernement fédéral s’est accordé vendredi sur une stratégie énergétique qui atteste la sortie du nucléaire en 2025, une échéance établie dans une loi de 2003, confirmée en 2015. Sa mise en oeuvre doit répondre à quatre critères: la sécurité de l’approvisionnement énergétique, le respect des accords de Paris sur le climat, le maintien d’un prix abordable pour les ménages et les entreprises et, enfin, la sécurité des installations. Un comité de monitoring sera mis en place pour vérifier le respect de ces quatre critères.





Les organisations patronales plaidaient toutefois pour le maintien d’une capacité nucléaire limitée et temporaire après 2025, combiné au développement accéléré de capacités gazières supplémentaires. Pour les entreprises, trois éléments sont essentiels: la sécurité d’approvisionnement, la maîtrise des coûts et la réduction des émissions de CO2. « Nous allons étudier en détail quelle réponse est apportée à ces trois niveaux », indiquent les quatre organisations, ajoutant que « l’exercice de monitoring doit être réalisé sérieusement et rapidement afin que les gouvernements puissent prendre les bonnes décisions sur la base de toutes les informations pertinentes ».

Source: Belga