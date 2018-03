Jupiler Pro League – Le Standard bat Charleroi et débute parfaitement les playoffs I

Le Standard a battu le Sporting de Charleroi sur le plus petit écart (1-0) lors de l’ouverture des playoffs I, vendredi soir à Sclessin. Le Brésilien Edmilson Junior a marqué le seul but de la rencontre sur une frappe lointaine dans les dernières minutes de jeu. Grâce à cette victoire, les Liégeois reviennent à un point de leur adversaire du soir. Le début de match a été marqué par deux occasions pour les Carolos. Chris Bédia, profitant d’une mauvaise remise de Christian Luyindama, a failli tromper Jean-François Gillet (3e). Ce dernier, préféré au Mexicain Guillermo Ocho, rentré tard de ses obligations internationales, a suivi du regard une reprise de la tête de Gjoko Zajkov sur corner (4e). La première mi-temps, terne, a vu le Standard se montrer dangereux à quelques reprises, souvent par l’intermédiaire de son milieu offensif marocain Mehdi Carcela.

Le deuxième acte a commencé tambours battants avec une frappe de Renaud Emond contrée par Parfait Mandanda (46e). Dix minutes plus tard, l’équipe de Felice Mazzu, en supériorité numérique sur une reconversion offensive, a manqué le coche (56e). Le rythme, rapidement redescendu, s’est accéléré dans le dernier quart d’heure.

Voulant donner un peu impact offensif à ses troupes, Ricardo Sa Pinto a lancé Razvan Marin et Duje Cope à la 68e. Après une tentative contrée d’Emond (75e), le Standard a débloqué le marquoir après un exploit individuel d’Edmilson. Parti de son flanc gauche, le Brésilien a décoché une frappe lointaine et puissante, donnant la victoire aux siens (1-0, 84e).

Le Standard, longtemps à la lutte pour l’accession aux playoffs, est invaincu depuis 7 rencontres. Vainqueur de la Coupe, les Mosans prennent provisoirement la 4e place avec 25 points, un seul point derrière les ‘Zèbres’ (3e, 26).

La première journée des playoffs I se pourvuivra dimanche avec Anderlecht (2e, 28) – La Gantoise (4e, 25). Lundi, le Club de Bruges, leader avec 34 unités, accueillera Genk (6e, 22).





Source: Belga