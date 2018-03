Expulsions en cascade de diplomates européens en poste en Russie

Tweet on Twitter

Après le renvoi de deux diplomates néerlandais, Moscou a annoncé l’expulsion de l’ambassadeur finlandais, quatre diplomates polonais, trois Lituaniens ainsi qu’un diplomate letton, selon l’agence de presse TASS. La Russie a convoqué vendredi une dizaine d’ambassadeurs européens pour les avertir des mesures de représailles au renvoi de diplomates russes décidé à la suite de l’empoisonnement d’un ex-agent double russe au Royaume-Uni. La Russie a annoncé vendredi sa décision d’expulser deux diplomates néerlandais. D’autres pays ont ensuite été visés.

L’agence TASS énumère ainsi, citant les Affaires étrangères des pays concernés, le renvoi de Mikko Hautala, ambassadeur de Finlande en Russie et de trois attachés de l’ambassade de Lituanie à Moscou. Quatre diplomates polonais ont également été déclarés « personæ non gratæ » et doivent quitter le pays pour le 7 avril. Un diplomate letton sera aussi renvoyé, selon l’agence LETA, reprise par TASS.

D’après l’agence DPA, les ambassadeurs notamment d’Australie, du Danemark, de France, d’Allemagne ainsi que des représentants diplomatiques d’Albanie et de Macédoine ont aussi été convoqués. Moscou avait déjà décidé hier/jeudi d’expulser 60 diplomates américains après une décision similaire prise par Washington.

Au total, dans le cadre de mesures de rétorsion sans précédent coordonnées entre Occidentaux, plus de 140 diplomates russes en Europe, en Amérique du Nord, en Ukraine ou en Australie doivent être expulsés.

Source: Belga