Euromillions Basket League – Anvers conforte sa deuxième place, Liège n’y arrive plus

Anvers a réalisé une belle opération en s’imposant 62-69 sur le terrain d’Alost vendredi soir lors de la 23e journée de championnat. Les Giants confortent ainsi leur deuxième place au classement. Dans un duel important pour la deuxième place, les premiers échanges étaient équilibrés et Alost menait 14-13 après le premier quart-temps. Les deux équipes se tenaient de près et les joueurs de Jean-Marc Jaumin conservaient une légère avance au repos (32-29). Après la pause, Anvers renversait la vapeur grâce à un très bon quatrième quart-temps pour s’imposer 62-69. Tremmell Darden a terminé marqueur de la partie côté anversois avec 13 points.

Ce résultat profite à Charleroi qui s’empare de la troisième. Les Carolos, vainqueurs de Mons-Hainaut, se sont imposés après prolongations 88-90 dans un derby hennuyer qui sentait déjà bon les playoffs. Seth Tuttle a été le grand artisant de la victoire carolo avec 21 points.

En bas de tableau, Liège n’arrive plus à retrouver le chemin de la victoire et a concédé une douzième défaite de rang sur le parquet de Louvain 77-73. Les Louvanistes ont creusé l’écart dans le troisième quart-temps et ont résisté au retour liégeois en fin de match pour décrocher leur troisième victoire de la saison.

Dans les autres rencontres de la soirée, Limbourg United s’est largement imposé 56-86 au Brussels. Ostende, de son côté, a fait de même à Willebroek 58-85.

La 24e journée aura lieu samedi et dimanche avec les matchs retours de ce vendredi. Cette saison, la Ligue a instauré pour certaines journées un système de « back-to-back », comme elle le fait déjà pour la Coupe de Belgique.





Source: Belga