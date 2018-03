Test-Achats doute des crèmes anti-cellulite

Tweet on Twitter

Test-Achats a testé six crèmes anti-cellulite et conteste leur efficacité, a annoncé l’association de défense des consommateurs.





« Environ 85% des femmes de plus de 20 ans ont de la cellulite et pourtant, le constat est sans appel, il n’existe pas de produit miracle », affirme l’organisation.

Test-Achats a testé six produits anti-cellulite ainsi qu’une lotion hydratante sur plus de 200 femmes souffrant de cellulite « moyenne » pendant 28 jours, matin et soir.

Si les utilisatrices sont positives quant à la texture, l’odeur et l’efficacité des produits, les experts n’ont constaté aucune ou très peu d’atténuation de la cellulite sur leur peau.

Ceux-ci ont analysé les crèmes en laboratoire et ont mesuré le tour de cuisse ainsi que les changements de microcirculation sanguine et veineuse avant et après 28 jours.





Ils n’ont constaté aucun amincissement du tour de cuisse ni diminution de la « peau d’orange ». Seule une amélioration de la texture de la peau a été notée, en réalité due au massage lors de l’application du produit.

Les crèmes sélectionnées, composées de caféine et d’actifs végétaux, coûtent entre 12 et 52 € (pour 200 ml) et se trouvent en pharmacie, en parfumerie ou au supermarché.