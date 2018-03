Le ski de randonnée séduit toujours plus, aussi en station

C’est la nouvelle discipline en vogue dans les montagnes : monter à ski à l’aide de peaux antidérapantes, atteindre des sommets réservés à quelques privilégiés, puis redescendre à travers des champs de poudreuse. La station de Saint Gervais propose de pratiquer sur un domaine sécurisé.

Longtemps, le ski de randonnée a été réservé à quelques montagnards. A la fois excellents skieurs et fins connaisseurs des risques de la montagne, ils pouvaient s’aventurer loin des domaines skiables et sur ces pentes enneigées vierges qui font rêver les amateurs de ski. Une façon de mêler le plaisir de la randonnée à l’adrénaline du ski hors-piste. Les photos rapportées par quelques-uns de des sportifs n’ont pas tardé à faire naître des envies. On voit ainsi de plus en plus de skieurs remonter les pistes que beaucoup préfèrent descendre.



Chaussures débrayables aux pieds et «peaux de phoques» (désormais synthétiques) sur le dessous du ski, ils montent pas à pas. L’effort est souvent conséquent, alors que le corps doit gérer à la fois la difficulté physique et le froid. «C’est un sport qui attire beaucoup les adeptes de sports d’endurance, comme les coureurs et traileurs. Il demande la même gestion d’un effort intense, tout en se promenant dans de magnifiques paysages», explique un pratiquant. Une fois au sommet, la descente des pentes vierges ajoute une touche de fun et d’adrénaline.

Des parcours en station

Des stations s’adaptent pour donner aux amateurs les moyens de connaitre le grand frisson sans pour autant se mettre en danger. A Saint Gervais, une piste ouvre deux fois par semaine en soirée pour permettre aux amateurs de pratiquer sur un domaine sécurisé. La pratique est interdite sur les pistes non dédiées, du fait du risque d’accident avec une dameuse (les câbles qui les retiennent au sommet des pistes les plus raides peuvent être un danger pour les skieurs). Un projet de piste de ski de randonnée est également en cours de développement. Les skieurs monteront dans un environnement sauvage, et redescendront par les pistes.

Certains puristes trouveront peut-être que ces parcours encadrés s’éloignent de l’idéal du ski de randonnée, qui se veut avant tout proche de la nature. «Ces parcours offrent un bon compromis entre sécurité et plaisir du ski de randonnée», relativise Elsa Raymond, responsable de la communication de la station. «Il y a une réelle demande pour pouvoir pratiquer cette discipline, profiter de la beauté de la montagne, mais sans risque.» Et de fait, il n’est pas toujours nécessaire de s’éloigner à des kilomètres des stations pour trouver la tranquillité et les espaces de neige vierges. Quelques mètres à travers les sapins sont bien souvent plus que suffisants pour découvrir un autre monde, où règnent le silence et quelques animaux sauvages.

Avec un guide pour des sensations fortes

Après une épuisante montée, rien de telle que l’excitation d’une descente vertigineuse à travers la poudreuse. C’est «l’idéal» de nombreux skieurs de randonnée. Pour s’aventurer sur ces terrains plus délicats, il est indispensable d’être équipé d’un DVA (émetteur permettant de retrouver rapidement une victime sous la neige), d’une pelle, et d’une sonde, disponibles à la location. Il est également plus prudent d’avoir recours aux services d’un guide, tant pour réduire le d’accident que pour découvrir les meilleurs pentes. Comptez entre 350 et 400 € par jour pour un groupe jusqu’à cinq personnes.