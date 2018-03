Quelle est votre expérience avec les allergies?

Cette semaine, nous vous avons expliqué tout ce que vous devez savoir sur les allergies: quels sont les allergènes les plus connus qui vous mettent la goutte au nez, quelles sont les allergies les plus fréquentes, combien de Belges sont allergiques, quels sont les symptômes les plus gênants et comment les soulager? Mais à quoi est allergique le lecteur de Metro? Nous vous avons demandé de tout nous dire sur votre allergie.

Au total, 992 lecteurs ont participé à notre enquête, dont près de 70% de femmes et 30% d’hommes. La majorité étant dans la tranche d’âge des 26 – 40 ans.

De quelles allergies souffrez-vous?

Une courte majorité d’entre vous (54%) n’est pas allergique et aborde le printemps avec le nez sec. Ce qui signifie que pas moins de 46% ne sait que trop ce dont nous parlons cette semaine! L’allergie «la plus populaire» est le rhume des foins. 251 lecteurs en sont affligés. À la deuxième place, on trouve les acariens et l’allergie à la poussière conclut le top 3. L’allergie aux animaux domestiques est aussi régulièrement pointée du doigt.

Quels sont les symptômes allergiques les plus irritants?

Ce sont les yeux qui démangent qui remportent la palme. 98 lecteurs sont d’avis que c’est le symptôme le plus irritant d’une allergie. Les éternuements les suivent de près et ont reçu cet honneur douteux de 97 lecteurs. Le nez qui coule vous fait aussi dresser les cheveux sur la tête. Le nez bouché, les yeux qui pleurent et les irritations ne vous sont pas non plus inconnus.

Où cherchez-vous des informations sur les allergies?

Quand il s’agit de votre santé, vous préférez vous adresser à votre médecin généraliste (314 participants). Une deuxième source que vous appréciez est l’internet, grâce à l’énorme quantité d’informations qu’il propose. Il vaut mieux toutefois faire attention, car tous les sites web ne sont pas fiables. Après les recherches en ligne vient le pharmacien. Il arrive à la troisième place des sources les plus souvent consultées. Les magazines et les amis ne sont pas très souvent mis à contribution.

Comment traitez-vous vos allergies?

Près de 70% des lecteurs qui ont au moins une allergie soulagent leurs symptômes avec des médicaments. Les comprimés et les sprays soulagent le mieux, selon vous.

Quel est, selon vous, le médicament le plus efficace contre le rhume des foins?

Les participants qui souffrent du rhume des foins ne jurent que par les comprimés. Et ils utilisent un spray pour soulager leur nez bouché.