Le bonheur du dimanche

Quoi de plus chouette que de passer toute la journée du dimanche à la maison et … en pyjama ! Des moments agréables en famille que tout le monde adore ! Pour le confort, Veritas propose pyjamas et homewear douillets.

En vichy ou avec des accents disco, les pyjamas pour enfants s’adaptent à toutes les espiègleries. Les couleurs douces et motifs craquants se retrouvent aussi dans les accessoires, comme cette petite trousse de toilette en forme de nuage souriant.

Et pour maman?

Les tuniques en coton et les chemises de nuit légères dans les tons de blanc, bleu ou rose donnent un éclat supplémentaire à chaque matin d’été. Envie d’une sieste en pleine journée ? Aucune raison de vous en priver : placez votre masque pour les yeux et le tour est joué !

2e pyjama à -50%*

*Valable du 30/03 au 19/04/2018 inclus jusqu’à épuisement du stock. Uniquement valable sur les pyjamas pour dames et enfants des marques Insua et Esprit. La réduction de 50% s’applique à l’article le moins cher. Non cumulable avec d’autres promotions.