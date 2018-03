Venezuela: des dizaines de morts et de blessés lors d’une mutinerie

Tweet on Twitter

Une mutinerie dans une prison de la ville vénézuélienne de Valence (nord) a fait des dizaines de morts et de blessés mercredi, a indiqué une ONG qui défend les droits des détenus. Une source du ministère des Affaires pénitentiaires, interrogée par l’AFP, a affirmé ne pas avoir connaissance d’un tel drame.

Selon Carlos Nieto, le directeur de l’ONG Une fenêtre sur la liberté, 78 personnes sont mortes dans cette mutinerie. « Certains sont morts brûlés et d’autres par asphyxie », a-t-il déclaré à l’AFP.

L’incident s’est produit tôt mercredi matin lors d’une tentative d’évasion. Les détenus auraient mis le feu à des matelas et se seraient emparés de l’arme d’un gardien, selon la même source.

« Deux femmes qui rendaient visite à des détenus figurent parmi les morts », a ajouté M. Nieto qui a cependant précisé ne pas détenir les informations de source officielle.

source: Belga