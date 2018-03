Trump sème le doute sur le nouveau traité commercial avec Séoul

Le président des Etats-Unis Donald Trump a laissé entendre jeudi qu’il mettrait en suspens la finalisation d’un nouveau traité commercial avec la Corée du Sud annoncé avec fanfare cette semaine et présenté comme un succès américain. « Je vais peut-être le retarder jusqu’à ce qu’on ait un accord avec la Corée du Nord », a déclaré le dirigeant lors d’un discours sur les infrastructures dans l’Ohio. « Vous savez pourquoi ? Parce que c’est un atout très fort », a-t-il ajouté.

Le président n’a pas expliqué son raisonnement liant le traité commercial et les négociations nucléaires avec la Corée du Nord. C’est en effet à la demande de Donald Trump que Washington et Séoul ont renégocié le traité de libre-échange liant les deux pays, ce qui a conduit selon la Maison Blanche à des concessions importantes des Sud-Coréens, sur les automobiles et l’acier notamment.

Dans le même temps, les Etats-Unis ont besoin des Sud-Coréens dans leurs négociations avec la Corée du Nord, alors que Donald Trump et Kim Jong Un sont censés se rencontrer dans les deux prochains mois.

« Nous avançons vraiment bien avec la Corée du Nord, nous verrons ce qui se passe. Il y a un apaisement évident, en tout cas, non ? « , a-t-il demandé à son auditoire. « Si ça tourne mal, on quittera (les négociations), sinon nous serons satisfaits ».

« La Corée du Sud a été formidable, mais nous allons attendre un peu sur cet accord, pour voir ce qui se passe », a conclu Donald Trump.

Selon la nouvelle mouture du traité, Séoul va davantage ouvrir son marché automobile aux constructeurs américains, et accepte la prolongation jusqu’en 2041 de taxes américaines de 25% sur les pick-ups (véhicules à plateforme arrière). Séoul a aussi accepté de réduire de 30% ses exportations d’acier vers les Etats-Unis.

source: Belga