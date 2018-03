Nébulosité variable avant le retour du soleil

Tweet on Twitter

La nébulosité sera variable dans un premier temps jeudi avec un risque d’averse, principalement sur l’est du pays, avant un retour du soleil, indiquent les prévisions de l’Institut royal météorologique. Les maxima s’établiront entre 6 et 11 degrés, sous un vent modéré de secteur sud à sud-ouest. En fin de journée jeudi, la nébulosité augmentera sur l’ouest du pays avec un risque de quelques averses.

En soirée et la nuit prochaine, une perturbation glissera sur le pays depuis le sud-ouest avec de la pluie et des averses. Sur le sud-est du pays, le temps pourra rester sec. Les minima seront compris entre -1 degré en haute Ardenne et +4 degrés en plaine. Le vent sera modéré de secteur sud, tournant progressivement au sud-est.

Vendredi, la journée devrait débuter par un temps sec avec une nébulosité abondante. Dans le courant de la journée et la soirée, une perturbation traversera notre pays à partir de la France avec de la pluie et des averses. Les maxima seront compris entre 7 et 13 degrés, sous un vent modéré de sud à sud-est.

