L’ambassadeur de Chine en Belgique nommé directeur général adjoint de l’Unesco

La directrice générale de l’Unesco Audrey Azoulay a annoncé jeudi la nomination de quatre nouveaux membres dans l’équipe de direction de l’organisation, dont celle de M. Qu Xing au poste de directeur général adjoint. M. Qu, âgé de 61 ans, membre du Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois, était depuis 2014 ambassadeur de Chine en Belgique.

Auparavant, il présidait l’Institut des Études internationales auprès du ministre des Affaires étrangères de Chine (2009-2014), rappelle l’Unesco dans un communiqué.

Une Italienne, un Chilien et un Tunisien rejoignent également l’équipe dirigeante de l’Organisation des Nations unies pour l’Éducation, la Science et la Culture.

Ancienne ministre italienne de l’Éducation, de l’Université et de la Recherche (2014-2016), Stefania Giannini, 57 ans, deviendra sous-directrice générale pour l’Éducation. Elle occupait depuis octobre 2017 les fonctions de conseillère auprès du Commissaire européen, Carlos Moedas, pour la Recherche et l’Innovation, précise l’Unesco.

Le Chilien Ernesto Renato Ottone Ramirez, 45 ans, reçoit le titre équivalent à la Culture, domaine qu’il connaît bien également, pour avoir détenu le portefeuille des Cultures, des Arts et du Patrimoine au sein du gouvernement chilien entre 2015 et 2018. Il a aussi présidé le Centre régional pour la promotion du livre d’Amérique latine et Caraïbes (2016-2017).

M. Moez Chakchouk (Tunisie), 42 ans, est lui nommé au poste de sous-directeur général pour la Communication et l’Information.

Ancien commissaire à la Commission de la gouvernance de l’Internet (2014-2016) et président-directeur général de l’Agence tunisienne sur Internet (2011-2015), il était depuis 2015 président-directeur général de la Poste tunisienne.

Ces nouveaux responsables, qui prendront leurs fonctions « dans les prochaines semaines », « rejoignent ainsi la direction de l’Organisation qui compte aujourd’hui Mme Flavia Schlegel (Suisse), sous-directrice générale pour les Sciences exactes et naturelles ; Vladimir Ryabinin (Russie), sous-directeur général et secrétaire exécutif de la Commission océanographique intergouvernementale ; Mme Nada Al-Nashif (Jordanie), sous-directrice générale pour les Sciences sociales et humaines et M. Firmin Edouard Matoko (Congo), sous-directeur général du Département Afrique », est-il encore précisé.

source: Belga