La qualifiée Danielle Collins surprend Venus Williams et file en demie à Miami

Tweet on Twitter

Share on Facebook

L’Américaine Danielle Collins, 93e joueuse mondiale, a créé la sensation mercredi à Miami en éliminant sa compatriote Venus Williams (WTA 8) 6-2, 6-3 en quarts de finale du tournoi WTA de Miami, joué sur dur et doté de 8.648.508 dollars. Passée par les qualifications, Collins a disputé trois matches de plus que l’aînée des sœurs Williams (37 ans). Pourtant, la joueuse de 24 ans n’a laissé aucune chance à son adversaire, dominée en 1 heure et 28 minutes.

« C’est incroyable, Venus est vraiment la joueuse que j’admire le plus, la première fois que je l’ai vue dans les vestiaires, j’ai failli pleurer », a expliqué Collins. « Je n’ai pas livré mon meilleur match ce soir, mais il n’y a pas un coup qu’elle ne maîtrise pas », a admiré Williams, triple lauréate de l’épreuve, qui avait repoussé trois balles de match au 3e tour contre la Néerlandaise Kiki Bertens. « Elle a très bien joué, en prenant des risques et elle a été récompensée. »

Collins, qui n’avait jamais battu jusque-là une joueuse appartenant au top-20 mondial, sera opposée jeudi en demi-finales à la Lettone Jelena Ostapenko, 5e mondiale. La lauréate du dernier Roland-Garros a battu l’Ukrainienne Elina Svitolina (WTA 4) 7-6 (7/3), 7-6 (7/5).

L’autre demi-finale opposera la Bélarusse Victoria Azarenka (WTA 186) à l’Américaine Sloane Stephens (WTA 12), gagnante du dernier US Open.

Source: Belga