James égale un record de Jordan, Towns marque 56 points

LeBron James, qui a égalé un record de Michael Jordan, et Karl-Anthony Towns auteur de 56 points avec Minnesota, ont été les têtes d’affiche de la soirée de mercredi dans le championnat nord-américain de basket (NBA). Cleveland s’est imposé 105-118 à Charlotte. LeBron James a montré la voie aux Cavaliers, avec 41 points, 10 rebonds et 8 passes décisives. Le triple champion NBA a égalé l’un des nombreux records de Michael Jordan : pour le 886e match consécutif, il a marqué plus de dix points, une série débutée le 6 janvier 2007. « Chaque fois que mon nom est cité à côté de celui de ‘Mike’ (Jordan) ou d’autres grands joueurs, cela me prouve que ce que je fais, est bien », a-t-il noté. Il pourra dépasser Jordan, qui avait réalisé sa série de 886 matches à plus de dix points entre 1986 et 2001, dès vendredi contre La Nouvelle Orléans. Cleveland est troisième à l’Est (45 v-30 d).

Karl-Anthony Towns, 22 ans, est lui déjà entré dans l’histoire de Minnesota. Lors de la victoire 126-114 sur Atlanta, Towns a marqué 56 points en 41 minutes, avec un 19 sur 32 aux tirs, dont 6 sur 8 à trois points, 12 lancers francs marqués sur 15 tentés, sans oublier 15 rebonds! Il améliore de quatre unités le précédent record de points (52 en 2015 par Mo Williams) inscrits en un match par un joueur des Timberwolves. Les Wolves sont 7e de la conférence Ouest (43 v-33 d) mais restent sous la menace des Clippers (9e, 41 v-34 d), vainqueurs à Phoenix (99-111).

Boston s’est imposé à Salt Lake City face à Utah 94 à 97. Les Celtics ont enchaîné une cinquième victoire, dont quatre en déplacement, sans leur meneur et meilleur marqueur Kyrie Irving qui, opéré du genou gauche, devrait faire son retour pendant les play-offs. Ils sont 2e à l’Est (52 v-23 d).

Contre New York, Philadelphie a signé une 8e victoire de suite (118-101) et reste 4e à l’Est. Troisième à l’Ouest (46 v-29 d), Portland, qui disputait son troisième match en quatre jours, a craqué (108-103) sur le parquet de Memphis malgré 42 points de CJ McCollum. Les Lakers ont battu Dallas 103-93 et Brooklyn est reparti d’Orlando avec une victoire 104-111.

