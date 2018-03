France: Sarkozy renvoyé devant la justice pour une affaire d’écoutes téléphoniques

Tweet on Twitter

L’ancien président français Nicolas Sarkozy, son avocat Thierry Herzog et l’ex-magistrat Gilbert Azibert ont été renvoyés devant la justice dans l’affaire dite des écoutes téléphoniques, a indiqué jeudi à l’AFP une source proche du dossier, confirmant une information du journal Le Monde. Selon le journal, tous trois sont renvoyés pour « corruption active » et « trafic d’influence ». Dans cette affaire, il est reproché à M. Sarkozy d’avoir tenté d’obtenir en 2014, via son avocat, des informations secrètes auprès de Gilbert Azibert, alors haut magistrat à la Cour de cassation, dans une procédure où il demandait la restitution de ses agendas saisis dans l’affaire de la richissime héritière du groupe L’Oréal Liliane Bettencourt.

source: Belga