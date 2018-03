Chili: le fils de l’ex-présidente Bachelet inculpé pour corruption

Tweet on Twitter

La justice chilienne a inculpé mercredi pour corruption le fils de l’ex-présidente Michelle Bachelet et lui a interdit de quitter le pays pendant les 90 jours que va durer l’enquête, dans une affaire de fraude fiscale qui concerne également son épouse. Sebastian Davalos, a été innocenté du principal chef d’accusation concernant sa femme, Natalia Compagnon, poursuivie pour fraude fiscale dans le secteur immobilier. Toutefois, la justice a donné son feu vert pour enquêter sur sa participation présumée à la préparation de rapports techniques commandés à son épouse, qui auraient été préparés à partir d’informations disponibles sur internet, et facturés pour d’importantes sommes.

En se rendant au tribunal avec son épouse, Sebastian Davalos a protesté de son innocence devant des journalistes.

Le parquet soupçonne le fils aîné de Michelle Bachelet d’avoir favorisé cette « escroquerie » afin d’alimenter les affaires de Caval, « une entreprise imaginaire » au coeur d’un scandale qui a éclaboussé l’ex-présidente, a expliqué le procureur Emiliano Vargas à CNN Chili.

L’affaire Caval a éclaté en 2015, au début du mandat de la socialiste Michelle Bachelet (2014-2018), ce qui a miné sa crédibilité. L’affaire a terni son second mandat présidentiel qui s’est achevé avec l’investiture le 11 mars de son successeur, le conservateur Sebastian Pinera.

source: Belga