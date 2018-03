Champions League snooker – John Higgins conserve son titre à Coventry

Tweet on Twitter

John Higgins (WS-5) a conservé son titre dans la Champions League de snooker, jeudi à Coventry. L’Ecossais de 42 ans s’est imposé 3-2 en finale contre le Chinois Zhou Yuelong (WS-31). « The Wizard of Wishaw » est le premier joueur de l’histoire à remporter deux années consécutives ce tournoi apparu en 2008. Higgins avait pourtant mal débuté l’épreuve s’inclinant lundi 3-0 face à Luca Brecel (WS-11) dans le match du groupe 7. Le Belge avait à cette occasion réussi le premier 147 officiel de sa carrière. L’Ecossais a néanmoins remporté son groupe grâce à sa victoire sur le triple lauréat du tournoi Judd Trump (WS-3) 3-2.

Vainqueur de cinq de ses six rencontres dans le tour final, Higgins a été le premier demi-finaliste. Il y a pris la mesure du champion du monde Mark Selby, 3-2 en rentrant l’ultime bille noire.

Zhou, 20 ans, avait gagné sa place en finale aux dépens Ali Carter (WS-14) 3-0.

Source: Belga