« Armstrong a été assez puni », estime le journaliste David Walsh qui l’a démasqué

« Plus tu grimpes haut, plus tu peux tomber bas. Lance Armstrong en est un bon exemple » a estimé David Walsh, le journaliste irlandais qui, avec ses révélations, a été à l’origine du déclin de l’icône du cyclisme au cours de la dernière décennie. Walsh a tenu une conférence à l’Université de Gand, jeudi soir. Il a été invité par SKA (Association des médecins sportifs et évaluateurs), le DoCoLab UGent et NADO Flanders (la ligne d’appel pour se renseigner sur le dopage en Flandres). Ces organisations ont invité Walsh, 62 ans, en Belgique en réponse à l’annonce de la venue d’Armstrong au Tour des Flandres, dimanche. L’Américain devait prononcer un discours pour la Tour of Flanders Business Academy vendredi, deux jours avant le Ronde, puis assister à la course. Pour des raisons personnelles, il a renoncé in extremis cette semaine à honorer l’invitation.

« Je comprends la décision d’inviter Armstrong et cela ne me pose aucun problème », a expliqué Walsh. « La Belgique est un pays démocratique et on peut inviter qui on veut. Lance a pris du dopage, a fait beaucoup de mauvaises choses, mais il en a aussi payé le prix fort. Aujourd’hui, Lance est un grand supporter du cyclisme. Je suis convaincu qu’il est en faveur du sport propre. J’espère que cela aurait également été son message s’il était venu en Belgique. »

Dans sa conférence, Walsh a expliqué comment, en 1999, lors de la première de ses sept victoires dans le Tour, il s’était posé de grandes questions sur la domination des Américains. « Je n’arrivais pas à croire que cet homme, qui avait survécu au cancer, pouvait dominer la course peut-être la plus difficile au monde. Je n’ai pas cru à l’histoire et j’ai décidé d’aller à contre-courant. »

Le journaliste du Sunday Times s’est accroché dans cette affaire et, à la fureur d’Armstrong, a recueilli une série de témoignages de personnes qui avaient travaillé en étroite collaboration avec le champion cycliste. Le travail titanesque a débouché en 2004 sur le livre « LA Confidential », qu’il a écrit avec un collègue français. Deux autres livres suivront plus tard. Armstrong a finalement été suspendu à vie par l’agence antidopage américaine en 2012 et a été privé de ses victoires dans le Tour de France. Il a également fait une confession publique à Oprah Winfrey. Aujourd’hui, il risque encore de devoir payer des millions de dollars de dédommagement.

« Je crois qu’il a été suffisamment puni », a dit Walsh. « Il a reçu les coups les plus durs dans une histoire où beaucoup de gens ont fait des erreurs. Mais Lance est aussi celui qui a pu profiter le plus du succès. Plus tu grimpes haut, plus tu peux tomber bas. Lance Armstrong en est un bon exemple. »

Walsh n’a pas été en contact avec Armstrong depuis de nombreuses années. « Non, pendant sa confession avec Oprah Winfrey, il a dit qu’il s’excuserait auprès de moi. Mais j’attends toujours. Je savais que c’était un mensonge quand il a dit ça. Et j’ai eu raison. »

Source: Belga