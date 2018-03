La Turquie, la Tunisie et l’Égypte retrouvent les touristes

L’Espagne, la Turquie, la Grèce, le Maroc, l’Egypte et la Tunisie sont les destinations phares de cette année pour les vacances de Pâques, selon les tour-opérateurs TUI et Neckermann/Thomas Cook.

Après une baisse liée à leur situation géopolitique ces dernières années, la Turquie, la Tunisie et l’Egypte sont à nouveau très prisées.

Parmi les destinations les plus demandées, TUI cite l’Espagne en première position, suivie de la Turquie, l’Egypte, la Tunisie et le Maroc. De son côté, Thomas Cook dévoile le top cinq des régions les plus convoitées par ses clients: Antalya (Turquie), Tenerife (Espagne), Herakleon (Grèce), Hurghada (Egypte) et Djerba (Tunisie).

Pâques a du succès

Les vacanciers belges sont plus nombreux à partir à Pâques cette année. TUI note une hausse de 15% des passagers par rapport à 2017 et 20% pour Thomas Cook. Les Belges recherchent principalement le soleil, mais aussi la neige et les citytrips.

Parmi les destinations au soleil, la Turquie, la Tunisie et l’Egypte reviennent en force, notamment appréciées par les familles pour le soleil garanti et les formules all-inclusive.

Antalya se trouve en première place pour Thomas Cook et Djerba est entré cette année dans le top cinq alors que l’année passée, elle ne figurait plus dans l’offre au départ de la Belgique. De son côté, TUI enregistre déjà une croissance de 58% en été 2018 pour la Turquie par rapport à l’été précédent.