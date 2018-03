Dossier: Comment combattre efficacement les symptômes d’une allergie?

Jour 4: La semaine de l’allergie

Une allergie est synonyme de petits maux gênants: yeux gonflés et rouges qui pleurent, nez qui coule ou bouché, éternuements à répétition, problèmes respiratoires, éruption cutanée ou même constipation et fatigue. Ces symptômes vous sont familiers si vous souffrez du rhume des foins ou si vous êtes allergique aux acariens ou aux animaux domestiques. Vous avez probablement déjà essayé mille et un remèdes, mais aucun n’a été entièrement efficace. Avez-vous pensé à ceci?

Rhume des foins

Une première solution pour être moins gêné par ces ennuyeux éternuements, c’est de ne pas se retrouver dans les parages des allergènes. Dans le cas du rhume des foins, cela signifie que vous devez éviter autant que faire se peut le pollen en suspension dans l’air. Bien entendu, vous ne devez pas vous enfermer pendant la saison pollinique, mais quelques petites adaptations peuvent déjà apporter un soulagement. Faites par exemple sécher votre linge à l’intérieur, gardez le plus possible les fenêtres et les portes fermées et déconnectez la ventilation dans votre véhicule. C’est surtout quand il y a du soleil et du vent que le pollen peut vous jouer des tours. Portez des lunettes de soleil de façon à ce que le pollen ne se loge pas dans vos yeux. Profitez de l’air frais après une averse. La pluie chasse en effet la plupart des pollens de l’air. Et, bien entendu, vous avez l’excuse parfaite pour ne jamais devoir tondre le gazon!

Acariens

Si vous êtes allergique aux acariens, alors les matières douces et moelleuses ne sont pas les bienvenues dans votre intérieur. Privilégiez le carrelage, le parquet ou le laminé, à la place des tapis. Récurer est d’ailleurs aussi bien plus efficace que passer l’aspirateur. Aérer votre habitation est crucial, ouvrez dès lors au moins deux fois par jour une fenêtre pendant 10 minutes. Les appareils électroniques comme la télé, l’ordinateur et la radio, sont de vrais nids à poussières. Donnez-leur un petit coup de nettoyage supplémentaire.

Allergie aux animaux domestiques

Si vous ne voulez pas devoir dire adieu à vos petits compagnons à poils, essayez de les garder à l’extérieur ou dans une cage. Après une séance de caresses, il est important de bien se laver les mains.

Aides

Vous tenez déjà compte de ces conseils, mais vous avez toujours les yeux qui pleurent et le nez qui coule? Tournez-vous dans ce cas vers les traitements symptomatiques. Lors d’une réaction allergique, de l’histamine est libérée dans votre organisme. Cette substance provoque tous ces symptômes ennuyeux. Les médicaments symptomatiques bloquent temporairement l’action de l’histamine, si bien que vos plaintes diminuent.

Les antihistaminiques sont un exemple de médicaments symptomatiques. Vous les prenez généralement sous la forme de comprimés.

Les corticostéroïdes sont des médicaments anti-inflammatoires. Ils répriment la réponse immunitaire de votre corps. Vous devez prendre en permanence des corticostéroïdes quand vous êtes exposé aux allergènes. Vous les utilisez surtout sous forme de spray nasal.

Les décongestionnants nasaux sont des médicaments qui diminuent la congestion nasale. Ils sont disponibles sous formes de gouttes ou de spray nasal et ne peuvent être utilisés que pendant une courte période.

Les médicaments qui vont le mieux vous soulager dépendent de la sévérité de vos symptômes. Consultez votre médecin!