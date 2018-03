Mesurer, c’est savoir, un principe qui s’applique à beaucoup de régimes. D’après Tess van Beurden, c’est toutefois totalement absurde! Si vous voulez perdre quelques kilos, vous pouvez oublier la balance de cuisine. À la place, vous allez à nouveau vous focaliser sur les signaux de votre corps. «Manger intuitivement, c’est facile, bon marché et flexible», selon Tess. Cela doit être en quelque sorte le premier «régime» dont vous avez spontanément envie!

«Manger intuitivement signifie manger quand vous avez faim. C’est autre chose que manger vers midi parce qu’on ‘doit’ ou manger parce qu’on en a envie», explique Tess. Avant d’engouffrer l’air de rien votre troisième couque le dimanche, il peut être pratique de vous demander pourquoi précisément vous êtes en train de manger. Avez-vous vraiment faim? Ou vous vous ennuyez? Ou peut-être que ces viennoiseries font tout simplement partie de votre petit-déjeuner hebdomadaire du dimanche?

L’échelle de la faim

Si vous ne trouvez pas immédiatement la réponse à ces questions, vous pouvez vous baser sur l’échelle de la faim, qui a été conçue par des scientifiques, Evelyn Tribole et Elyse Resch. Dans leur livre «Intuitive eating», elles définissent différentes phases entre surrassasié et affamé. Le moment idéal pour prendre un repas ou un en-cas est le moment où vous recevez les premiers signaux de faim de votre corps. Ne mangez donc pas parce que c’est l’heure du lunch et n’attendez pas non plus d’être totalement affamé. Vous courez alors en effet le risque de surmanger et vous devenez surrassasié, avec toutes les conséquences inconfortables qui en découlent.

«Si vous n’avez pas du tout faim le matin, vous n’êtes pas obligé de petit-déjeuner», explique Tess. «C’est peut-être surprenant, mais les Néandertaliens ne recevaient pas un morceau de viande au lever. De plus, nous mangeons beaucoup trop seuls, d’autant plus quand on prend en compte notre mode de vie sédentaire. Un petit-déjeuner s’élève vite à 300 à 400 calories. Si vous pouvez le sauter sans devenir affamé ou irritable, cela ne fait pas de mal. Écoutez tout simplement ce que votre corps vous dit.»

Autorégulation

Dès que vous avez effectivement faim, il y a aussi un certain nombre d’étapes à franchir de façon à manger la quantité de nourriture parfaite. C’est ainsi qu’il vaut mieux commencer votre repas avec deux verres d’eau. Comme beaucoup de personnes confondent la faim et la soif, on est alors de cette manière débarrassé de ce problème. Déposez régulièrement vos couverts et prenez le temps de regarder tranquillement autour de vous. De préférence aussi, éteignez la télé et déconnectez-vous des médias sociaux, de façon à pouvoir profiter en toute conscience de votre repas. Combien de fois n’avez-vous pas dans un état de semi-conscience englouti devant la télé tout un sachet de M&Ms? Enfin, il est aussi très important d’arrêter à temps de manger. Essayez de bien ressentir quand vous avez suffisamment mangé afin de pouvoir tenir jusqu’au repas suivant.

Les fruits défendus

Manger intuitivement signifie aussi que vous pouvez de temps en temps vous accorder quelque chose de délicieux. En supprimant de votre régime alimentaire obsessionnellement toutes les formes de sucre, vous allez uniquement les désirer encore plus. Choisissez à la place consciemment une poignée de sucreries que vous pouvez savourer pleinement sans culpabilité. Cela a l’air démodé et enfantin, mais c’est effectivement la clé d’un mode de vie sain et équilibré.

Mare Hotterbeekx

