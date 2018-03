Tous les burgers et steaks végétariens ne se valent pas

De plus en plus de consommateurs se tournent vers des substituts végétariens à la viande. Tous ne se valent pas, prévient toutefois Test-Achats.

De plus en plus de Belges diminuent leur consommation de viande. Pour faciliter la transition, beaucoup se tournent vers des substituts du type burger végétarien, steak de tofu, boulettes… et autres produits qui, par leur goût et leur texture, rappelle la viande. «Les intégrer dans son menu demande peu d’efforts d’adaptation», souligne Test-Achats pour expliquer leur succès.

Pour beaucoup de consommateurs, il s’agit également de trouver une autre source de protéines. Les végétariens, et même les flexitariens qui ont réduit leur consommation de viande, doivent diversifier les sources de protéines végétales afin de ne pas manquer d’acides aminés. «Nous en avons besoin pour assurer le bon fonctionnement du système immunitaire, la formation et la régénération des tissus et l’équilibre hormonal», constate l’association de protection des consommateurs. «Si l’un des acides aminés venait à manquer nous ne pourrions pas utiliser les protéines pour réaliser les synthèses nécessaires.» Des apports trop pauvres en fer et en vitamine B12 peuvent également être problématiques dans un régime strictement végétarien. Les produits d’origine animale en sont riches et permettent leur absorption de manière optimale.

Un bon substitut à la viande contient : – Au moins 12 grammes de protéines (pour 100 grammes de produit) – Pas plus de 5 grammes de graisses saturées – Moins de 1,25 gramme de sel

Les substituts passés à la loupe

Certains substituts à la viande contiennent les nutriments nécessaires. «Mais c’est loin d’être le cas de tous les produits offerts par le marché», met en garde l’association de protection des consommateurs. Elle recommande de passer à la loupe les étiquettes avant de passer à la caisse. Un substitut de viande devrait ainsi contenir pour 100 grammes, un minimum de 12 grammes de protéines, un maximum de 10 grammes de lipides, pas plus de 5 grammes de graisses saturées et pas plus de 1,25 gramme de sel. Sur 73 produits testés, seuls cinq sont effectivement à conseiller dans le cadre d’une alimentation végétarienne. Quelque 21 autres ont été jugés corrects, tandis que huit sont formellement déconseillés, car trop gras ou pas assez nutritif; les autres sont jugés peu intéressants sur le plan nutritionnel. L’organisation appelle donc à être vigilant lors du choix.

Surtout, elle note que ces substituts ne sont pas indispensables pour se passer de viande. Les végétariens et flexitariens connaissent bon nombre de recettes apportant les nutriments nécessaires. Les légumineuses sont ainsi, bien souvent, la base de délicieux burgers végétariens.