Pedro Pascal rejoint Patty Jenkins dans la suite de « Wonder Woman »

La réalisatrice Patty Jenkins a fait appel à la star de « Narcos » pour un rôle clé dans la suite du film, révèle Variety.

Pedro Pascal va jouer un rôle important dans le nouvel opus de « Wonder Woman », bien qu’il reste encore mystérieux. L’acteur de « Narcos » rejoindra donc Gal Gadot et Kristen Wiig, autre nouvelle venue engagée pour incarner la méchante Cheetah.

« Wonder Woman 2 » marquera la deuxième collaboration entre Pedro Pascal et la réalisatrice Patty Jenkins. Le duo avait déjà travaillé ensemble sur le tournage de « Exposed », téléfilm américain diffusé en 2015. La sortie de la suite de « Wonder Woman » est calée au 1er novembre 2019. La réalisatrice Patty Jenkins reprend les rênes de l’écriture, la réalisation et la production du film.

Une filmographie impressionnante

Pedro Pascal est connu pour son rôle dans la série « Narcos » de Netflix, qu’il a quittée après la saison 3. L’acteur chilien a également fait des apparitions remarquée dans « Game of Thrones » en Oberyn Martell et dans le film « Kingsmen: The Golden Circle ». Il sera bientôt à l’affiche de « Triple Frontier » aux côtés de Ben Affleck, Oscar Isaac et Charlie Hunnam.