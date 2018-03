Tweet on Twitter

Schiphol, l’aéroport débordant d’activité, d’Amsterdam s’est doté mercredi de cent bus électriques de passagers, soit le plus grand parc du genre en Europe, dans le cadre de sa lutte contre la pollution.

Plus de 100.000 passagers par jour emprunteront désormais ces véhicules propulsés par des batteries et exploités par Connexxion, filiale du français Transdev aux Pays Bas, a indiqué Connexxion.

Le contrat prévoyant de fournir des moyens de locomotion « propres » reliant Schiphol à des villes telles que Amsterdam et Haarlem, est estimé à quelque 1,9 milliard d’euros (2,3 mds USD) et couvre les 15 prochaines années. « Nous pensons que l’avenir est au transport électrique. A l’avenir, ce sera électrique et à l’hydrogène aussi », a déclaré le PDG de Transdev Thierry Mallet. « Ce projet établit les normes pour toute l’industrie des bus électriques », a ajouté dans des déclarations à l’AFP M. Mallet au moment du lancement des bus électriques à l’aéropot de Schiphol .

Bien que les bus mesurant 18 mètres ont une autonomie d’entre 80 à 90 kilomètres seulement, ils sont rechargés par un système innovant dit de « charge rapide » installé dans les stations d’embarquement le long du trajet et qui permet de recharger la batterie en l’espace de 20 minutes..