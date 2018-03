Victoria Azarenka se hisse dans le dernier carré à Miami

Victoria Azarenka s’est qualifiée pour les demi-finales du tournoi WTA de Miami (dur/8.648.508 dollars) mardi. La Bélarusse, 186e mondiale et bénéficiaire d’une invitation, a battu la Tchèque Karolina Pliskova (WTA 6) 7-5, 6-3 en 1 heure et 37 minutes. Azarenka a remporté cinq matches de suite pour la première fois depuis deux ans et son troisième sacre à… Miami. « Je me surprends moi-même avec ce que j’ai réussi à faire physiquement depuis mon retour de grossesse, je ne me suis jamais senti aussi en forme », a assuré l’ancienne N.1 mondiale, engagée dans une bataille judiciaire pour obtenir la garde de son fils.

« Le titre est dans ma tête, mais il faut que je continue à prendre les matches les uns après les autres, la finale est encore loin », a-t-elle rappelé. Azarenka, 28 ans, a remporté le tournoi en 2009, 2011 et 2016. Elle compte 20 titres à son palmarès.

Son adversaire au tour suivant sera Sloane Stephens, 12e mondiale et victorieuse du dernier US Open. L’Américaine, qui n’avait plus battu de joueuses du top 50 mondial depuis septembre, a balayé en quarts de finale l’Allemande Angelique Kerber (WTA 10) 6-1, 6-2, en 1 heure et 2 minutes.

