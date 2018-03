Le gouvernement lance la rénovation de la Régie des bâtiments

Le comité ministériel restreint a donné mardi son feu vert pour la transformation de la Régie des bâtiments en société anonyme de droit public. Le service public fédéral qui gère les biens immobiliers de l’Etat sera alors réformé, écrivent mercredi L’Echo, De Tijd et De Standaard. La Régie gère environ 1.100 bâtiments qui représentent une superficie totale de 7,3 millions de mètres carrés. En raison d’affaires de corruption et de mauvaise gestion, l’institution a souvent fait la une des journaux. La réforme en cours doit transformer la Régie avec le même impact que la transformation de la Régie des postes en La Poste, fait savoir le cabinet du ministre de l’Intérieur Jan Jambon, qui est en charge de la Régie des bâtiments. « La Régie doit grandir pour devenir une organisation autonome avec une structure professionnelle. »

Le but est de rationaliser la Régie et de faire diminuer la surface gérée d’environ un million de mètres carrés via un asset management actif. D’ici dix ans, ces mesures doivent permettre des économies de plusieurs centaines de millions d’euros. Le statut, le salaire et l’ancienneté du personnel ne doivent pas être affectés par ces changements.

Source: Belga