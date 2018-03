Lancement de la vente aux enchères au profit du Télévie jeudi

Tweet on Twitter

La vente aux enchères organisée par RTL Belgium au profit du Télévie débutera jeudi, annonce le groupe dans un communiqué. Comme chaque année, plusieurs artistes se sont mobilisés pour la recherche contre le cancer en offrant symboliquement des objets inédits. Les personnes intéressées pourront ainsi notamment surenchérir pour tenter d’acquérir un gant de boxe de l’acteur Jean-Claude Van Damme, un ukulélé dédicacé par le chanteur Julien Doré ou encore un disque d’or reprenant les 30 covers des 30 disques d’or de l’artiste Frédéric François. Une rencontre exclusive avec le comédien Kev Adams lors de son prochain spectacle passera également sous le marteau. Les biens sont à découvrir sur le site internet www.televie.be, jusqu’à la grande soirée de clôture du 21 avril.

Outre la vente aux enchères, la traditionnelle émission de « Disques d’or » se tiendra le 21 avril, de 9h00 à 13h00 sur Bel RTL. Les Rolling Stones, U2, Indochine, Ed Sheeran, Calogero, Bruno Mars, Louane, Florent Pagny, Loic Nottet ou encore Soprano ont accepté de céder leurs disques pour l’occasion.

En parallèle, un « Grand défi » Télévie (anciennement « Rallye Télévie ») sera organisé les 14 et 15 avril à Charleroi avec au programme des activités sportives, des animations et des concerts. Un concert classique sera aussi donné le 20 avril par l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie au cœur du CHU de Liège, qui ouvrira bientôt l’Institut de Cancérologie « Arsène Burny », afin d’offrir aux malades une soirée d’évasion.

Comme chaque année, des personnalités de RTL ont par ailleurs pris part à la pièce du Télévie. Au total, 34 représentations ont été données dans 11 villes différentes entre le 13 janvier et 26 mars.

L’an dernier, l’opération Télévie avait permis de récolter plus de 11 millions d’euros, grâce auxquels plus de 200 chercheurs et une centaine de projets ont été financés.

Source: Belga