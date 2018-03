« La Vision Stratégique est la seule chose qui compte », selon Steven Vandeput

Tweet on Twitter

Le ministre de la Défense Steven Vandeput (N-VA) a martelé mercredi matin lors de l’émission De Ochtend sur Radio 1 que « seule la Vision Stratégique compte ». Il répond ainsi au député Dirk Van der Mealen (sp.a) qui accuse le ministre et son cabinet d’avoir tronqué la procédure de remplacement des F-16 depuis le départ au profit de Lockheed Martin. Le député d’opposition a obtenu un document de travail du cabinet Vandeput qui tend à prouver, selon lui, que les dés sont pipés depuis 2015 dans la procédure de remplacement des F-16. Le ministre privilégierait depuis le début les F-35 de Lockheed Martin.

« Dirk Van der Maelen voit des fantômes », a répliqué M. Vandeput, qui souligne qu’il ne s’agit là que d’un texte parmi des dizaines d’autres. Ce document « n’a rien de super important », avance le ministre. « La seule chose qui compte est la Vision Stratégique (le fil rouge pour la politique de défense jusque 2030, ndlr.), comme elle a été présentée au gouvernement et dont le préambule a été validé. Tout le reste est nul et non avenu. »

Le ministre fait valoir que ce qui importe est ce qu’il fait des avis qui lui sont remis. « Qu’il y ait plusieurs avis, que mes collaborateurs fassent parfois des propositions avec lesquelles je ne suis pas d’accord, je ne peux que l’espérer. »

Source: Belga