La France rend hommage au colonel Beltrame

Escorté de sept motards de la garde républicaine, le convoi funéraire du colonel Arnaud Beltrame est arrivé au monument parisien des Invalides mercredi où la France rendait un hommage national au « héros » qui a donné sa vie lors de l’attaque djihadiste de Trèbes, près de Carcassonne, vendredi dernier. Après une minute de silence observée dans toutes les gendarmeries et préfectures, mais aussi à l’Elysée et au ministère de l’Intérieur, le convoi a quitté le Panthéon à 10h30 devant une foule silencieuse, puis traversé les rues de Paris sous la pluie. Des milliers de personnes, dont plusieurs centaines de lycéens, ont salué son passage, le long d’un trajet jalonné de policiers, gendarmes, cavaliers à cheval et sapeurs-pompiers, en tenues d’honneur.

Des centaines de personnes ont afflué dans la cour de l’hôtel des Invalides, monument qui abrite une nécropole militaire et la dépouille de Napoléon 1er, devenu lieu des hommages nationaux aux grands hommes et femmes, comme l’ancienne ministre Simone Weil en juillet dernier.

Le président Emmanuel Macron devait y prononcer l’éloge funèbre de cet officier de 44 ans qui « a fait le don de sa vie pour protéger nos concitoyens ».

source: Belga