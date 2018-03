La coalition en Irak et en Syrie admet 14 victimes civiles de plus lors de frappes

Tweet on Twitter

Share on Facebook

La coalition internationale antijihadiste menée par les Etats-Unis en Syrie et en Irak a reconnu mercredi la mort de 14 civils supplémentaires au cours de frappes aériennes, portant le total à un minimum de 855 civils tués en plus de trois ans. La coalition a indiqué avoir achevé en février l’examen de 84 signalements de victimes civiles potentielles, dont 78 ont été jugés non crédibles.

Mais six signalements, portant sur des bombardements compris entre le 3 mai 2017 et le 9 janvier 2018, ont été considérés crédibles et ont fait 14 victimes civiles.

« A ce jour, sur la base des informations disponibles, (la coalition) estime probable qu’au moins 855 civils ont été involontairement tués par des frappes de la coalition » depuis le début de l’opération contre le groupe Etat islamique (EI) en août 2014, précise un communiqué.

Fin mars, 522 signalements restaient encore en cours d’examen.

La coalition a mené en trois ans 29.225 frappes contre l’EI, qui ont entraîné 2.135 signalements de victimes civiles potentielles dont seulement 224 ont été jugés crédibles.

Selon le New York Times, 20% des frappes aériennes menées par la coalition antidjihadiste ont fait des victimes civiles en Irak, une proportion bien supérieure à celle revendiquée par la coalition.

source: Belga