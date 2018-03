Elise Mertens rejoint les demi-finales du double dames à Miami

Elise Mertens s’est qualifiée mercredi pour les demi-finales du double dames au tournoi de tennis WTA de Miami. Aux côtés de la Néerlandaise Demi Schuurs (WTA 31 en double), la N.1 belge (38e mondiale en double) a battu en quarts de finale de cette épreuve jouée sur surface dure à Key Biscayne et dotée de 8.648.508 dollars le duo germano-américain Anna-Lena Groenefeld (WTA 23)/Raquel Atawo (WTA 36). La rencontre s’est jouée en deux sets 6-3 et 7-6 (7/5) et 1h 24 de jeu. Le dernier obstacle avant la finale pour Mertens et Schuurs seront les Tchèques Barbora Krejcikova (WTA 32) et Katerina Siniakova (WTA 12), classées 6e tête de série.

Mertens, 21e mondiale en simple, a été éliminée par la Britannique Johanna Konta (WTA 14) au troisième tour (seizième finale) du simple, dimanche dernier.

Source: Belga