Diables Rouges – Limbombe a fêté sa première apparition en équipe nationale

Monté au jeu à la pause, Anthony Limbombe a disputé ses premières minutes en équipe nationale, mardi, contre l’Arabie Saoudite (4-0). « J’ai directement cherché à être actif, mais les automatismes ne sont pas encore là, je dois encore apprendre beaucoup en sélection », a résumé le joueur du Club Bruges. « Cela a du goût: le Mondial arrive bientôt, c’est un rêve. Mais il l’est pour beaucoup de monde. Ce n’est que mon premier match international et je pense que je dois encore franchir quelques étapes. De plus, la concurrence est grande », a confié Limbombe.

« Je n’étais pas nerveux au moment de mon entrée en jeu, cela n’était pas si mal. J’ai reçu des conseils des joueurs: il fallait beaucoup communiquer sur le terrain et je devais couvrir Jan Vertonghen. Dans l’ensemble, tout s’est bien passé, et nous avons obtenu une belle victoire. »

