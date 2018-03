Challenger Le Gosier – Ruben Bemelmans en quart de finale du double en Guadeloupe

Qualifié pour le 2e tour du simple, Ruben Bemelmans (ATP 116) en a fait autant en double mercredi à l’Open Région de Guadelouipe, le tournoi de tennis du circuit Challenger du Gosier, joué sur surface dure et doté de 85.000 euros. Le N.2 belge en simple, 333e mondial en double, fait équipe avec le Français Jonathan Eysseric (ATP 90 en double). Ils ont battu les Américains Jamie Cerretani (ATP 70) et Nicholas Monroe (ATP 33), qui composaient la première tête de série, en trois manches: 3-6, 6-4 et 10/8. La rencontre a duré 1h20. Bemelmans/Eysseric rencontreront en quart de finale (2e tour) les Français Benjamin Bonzi (ATP 246) et Grégoire Jacq (ATP 351) qui bénéficient d’une invitation.

Mardi, Ruben Bemelmans avait battu Yannick Mertens (ATP 326) au premier tour du simple 7-5, 6-1 en à peine 66 minutes de jeu. Le gaucher limbourgeois de 30 ans, qui sera le chef de file belge en 1/4 de finale de la Coupe Davis, affrontera l’Américain Evan Song (ATP 498) pour une place en quarts de finale du tableau du simple dont il est la 4e tête de série.

Source: Belga