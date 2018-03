Brésil: la caravane de Lula touchée par un tir, pas de blessés

La caravane électorale de l’ex-président brésilien Lula a été touchée par des tirs mardi, a affirmé la présidente du Parti des Travailleurs (PT), Gleisi Hoffmann, sans faire de blessés selon un sénateur de ce parti Les auteurs des tirs « avaient l’intention d’atteindre des personnes qui se trouvaient à l’intérieur » des autocars. « Il y a eu tentative d’homicide » et « nous sommes en train de déterminer s’il y a eu tentative d’atteindre le président Lula », a-t-elle ajouté.

L’attaque a eu lieu dans le sud du pays où Luiz Inácio Lula da Silva termine sa campagne pour la présidentielle d’octobre, entre les villes de Quedas do Iguaçu et Laranjeiras do Sul, dans l’Etat de Parana.

Deux tirs ont touché l’un des trois autocars de la caravane qui transportait des journalistes et un tir a atteint un autre autocar où avaient pris place des invités, a précisé à l’AFP Gleisi Hoffmann.

« Personne n’a été blessé », a précisé auparavant le sénateur Lindbergh Farias, du PT.

« Notre caravane est attaquée par des groupes fascistes. Ils avaient déjà lancé des oeufs et des pierres. Et aujourd’hui ils ont tiré contre un autocar », a écrit sur son compte Twitter Luiz Inacio Lula da Silva, président de 2003 à 2010, qui est en tête des sondages malgré les incertitudes qui planent sur sa campagne en raison d’une condamnation pour corruption passive et blanchiment.

L’autocar de Lula avait déjà été attaqué dimanche à coups d’oeufs et de pierres dans le sud du pays, selon son équipe de campagne.

Des manifestants avaient également lancé des oeufs depuis un immeuble voisin en direction de l’ex-président alors qu’il prononçait une allocution sur une estrade dans la ville de Sao Miguel do Oeste (sud), selon des images diffusées par son équipe sur les réseaux sociaux.

