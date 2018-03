A Travers les Flandres – Alejandro Valverde reste leader du WorldTour, Tiesj Benoot est désormais 4e

Tweet on Twitter

L’Espagnol Alejandro Valverde (Movistar), 11e mercredi d’A Travers les Flandres, a conservé la première place au classement du WorldTour cycliste. Peter Sagan (BORA – hansgrohe) et Daryl Impey (Mitchelton-Scott) sont toujours installés aux 2e et 3e places. Tiesj Benoot (Lotto Soudal), septième à Waregem, a progressé de la 6e à la 4e place dans ce classement. Sep Vanmarcke, 3e de cette épreuve du WorldTour, est une des grands bénéficiaires de la journée. Il a bondi de la 25e à la 10e place. Les autres Belges du Top 25 sont Jasper Stuyven (12e), Philippe Gilbert (15e), Greg Van Avermaet (19e), Oliver Naesen (21e), Dries Devenyns (22e) et le vainqueur d’A Travers les Flandres Yves Lampaert (25e).

Quick-Step Floors conforte sa première place au classement des équipes. Lotto Soudal demeure sa 8e position.

Classements du WorldTour (au 28 mars):

. Individuel

1. (1) Alejandro Valverde (Esp) 1079 points

2. (2) Peter Sagan (Svq) 951

3. (3) Daryl Impey (AfS) 861,57

++ 4. (6) Tiesj Benoot (Bel) 861

5. (4) Elia Viviani (Ita) 817

6. (5) Arnaud Démare (Fra) 792

7. (7) Simon Yates (G-B) 760

8. (8) Marc Soler (Esp) 745

9. (9) Michal Kwiatkowski (Pol) 613,43

++ 10.(25) Sep Vanmarcke (Bel) 575

…

12.(12) Jasper Stuyven (Bel) 560

15.(14) Philippe Gilbert (Bel) 495

19.(22) Greg Van Avermaet (Bel) 453,57

21.(17) Oliver Naesen (Bel) 427

22.(19) Dries Devenyns (Bel) 400

25.(94) Yves Lampaert (Bel) 369

36.(35) Jurgen Roelants (Bel) 295

40.(38) Jens Debusschere (Bel) 257

43.(41) Tim Wellens (Bel) 250

50.(47) Dylan Teuns (Bel) 200

60.(57) Edward Theuns (Bel) 147

92.(92) Julien Vermote (Bel) 77

102.(99) Pieter Serry (Bel) 60

110.(105) Thomas De Gendt (Bel) 58

132.(125) Bjorg Lambrecht (Bel) 41

139.(132) Stijn Vandenbergh (Bel) 38

152.(144) Floris De Tier (Bel) 30

159.(160) Maarten Wynants (Bel) 27

165.(163) Louis Vervaeke (Bel) 24

170.(301) Jasper De Buyst (Bel) 21

190.(188) Jens Keukeleire (Bel) 17

. Equipes

++ 1. (1) Quick-Step Floors (Bel) 3648 points

2. (2) Mitchelton-Scott (Aus) 3144,99

3. (3) Movistar (Esp) 2725

4. (4) BMC (USA) 2505,99

5. (5) BORA – hansgrohe (All) 2347

…

8. (8) Lotto Soudal (Bel) 1811

.

Source: Belga