Mint: Ce train fera arrêt à Londres, Montréal et Libramont

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Pour toutes les humeurs et toutes les gammes. Sans destination précise, mais sans hésitation, focus sur trois continents: Nakhane, Groenland et Sébastien Graux sont dans la même playlist pop rock.

Le prodige de la semaine:

Nakhane – Interloper

Un personnage fascinant en tête d’affiche cette semaine. Né en Afrique du Sud, adopté par la Grande-Bretagne, Nakhane est écrivain, acteur et chanteur. Un artiste aussi complexe que son histoire musicale qui démarre dans les chorales chrétiennes pour s’échouer dans les clubs gays de Johannesburg, où, dit-il « l’électro est la plus pure ».

You Will Not Die est un album envoûtant, complexe mais accueillant, qui se mérite, frappé grande maîtrise du souffle. Comme Benjamin Clementine, ses portées ne sont pas à la portée. En extraire, au hasard, un titre, qui pourrait être Interloper, pour comprendre l’étendue de son talent. Il est immense. Nahkane animera la Capitale aux Nuits Botanique le 29 avril prochain.

Son univers, à découvrir via sa page officielle via facebook.com/nakhaneofficial/

Le frisson de la semaine:

Groenland – Cabin (VF)

Ce groupe de six s’est formé à Montréal. Son premier album remonte à 2013. L’an dernier, Groenland bouclait une solide tournée européenne, capitalisant sur le très subtil album A Wider Space et son indie pop orchestrale.

Poussé à moi par un vent favorable -nourri des algorithmes de Spotify –, le voluptueux Cabin se retrouve depuis quelques semaines métamorphosé en langue française. Un titre énigmatique, où les violons s’accordent à merveille aux diphtongaisons de nos cousins d’Amérique. Cabin (VF) s’écoute un peu partout en ligne et gratuitement via Bandcamp.

L’étendue de leur talent (car ils font autre chose que des langueurs), à retrouver sur leur site web: www.groenlandband.com

Le Belge de la semaine:

Sébastien Graux – Note Life

Direction Libramont pour y retrouver un garçon de 22 ans qui, désormais, marche seul. Autoproduit, il n’hésite pas à assurer sa promotion lui-même auprès des médias.

Outre son single Follow, dévoilé au printemps dernier mais revu et corrigé début 2018, il a dévoilé récemment Note Life, onze démos publiées au petit bonheur la chance sur Youtube et Soundcloud.

Il me confie qu’on peut aujourd’hui sortir un single « sans forcément avoir une grande vision de la suite, histoire d’observer les retours, pour alors passer à l’EP. Cette démarche très à la mode permet en plus d’épargner de l’argent dans la réalisation d’un album complet. »

Encore étudiant, il estime que Note Life fait justement « référence à la dualité entre la vie d’étudiant (toujours prendre des notes) et l’aspiration à une vie remplie de notes de musique, uniquement. » Le tout manque parfois d’une ligne claire, d’un cap, mais présente l’avantage d’étaler au grand jour l’étendue de son jeune talent. Une valeur à suivre, de près, notamment via son site web. Un exemple? Son titre «The last card», à écouter sur Soundcloud.

Cédric Godart

La découverte musicale, c’est tous les jours de la semaine à 11h30 et 18h30 sur mint.be et via l’application MiNT.