Une éléphante sauvage surprise recrachant une épaisse fumée blanche

Dans le parc national de Nagarahole, des chercheurs ont surpris une éléphante recrachant une épaisse fumée blanche. Capturées par les caméras dissimulées dans le parc, les images ont intrigué les chercheurs qui ont tenté de trouver une explication.

Si des scènes d’animaux ramassant des cigarettes dans des zoos se multiplient, c’est plus rare de tomber sur des animaux sauvages en train de fumer. C’est pourtant ce que montrent au premier abord ces images d’une éléphante sauvages dans le parc national indien de Nagarahole. Sur la vidéo captée par une des caméras d’observation du le parc, on y voit une éléphante recracher une épaisse fumée blanche. Diffusée par les scientifiques de la Wildlife Conservation Society, une ONG active dans la préservation de l’environnement, la vidéo intrigue.

Des propriétés médicinales

Les chercheurs ont donc essayé de comprendre et d’expliquer le comportement de l’animal. On voit le pachyderme ramassé quelque chose sur le sol, l’ingérer et recracher de la fumée. D’après Varun Goswami, chercheur et docteur auprès de la WCS en Inde et biologiste spécialisé dans l’étude des pachydermes, l’éléphante pourrait être en train de manger du charbon. « Elle semble ramasser des morceaux sur le lit de la forêt, soufflant les cendres qui les recouvrent, tout en consommant le reste », explique le chercheur. L’ONG ajoute que le charbon est reconnu pour posséder des propriétés médicinales. Par exemple, dans l’absorption de toxines ou servir de laxatif.