L’ultra-puissant télescope Webb dans l’espace en 2020

Le télescope spatial James Webb est le plus puissant jamais construit. Mais il faudra encore patienter jusqu’en mai 2020 pour que ce projet faramineux se concrétise.

Le lancement à 1,5 million de kilomètres de la Terre du télescope Webb est repoussé à 2020. La Nasa explique ce choix par le fait que l’appareil -qui aura la capacité d’observer dans l’infra-rouge- est actuellement «en phase finale d’intégration et de tests qui vont prendre plus temps pour s’assurer du succès de la mission».

Une fois que la fusée Ariane 5 de l’Agence spatiale européenne (ESA) aura envoyé le méga-télescope en orbite, Webb servira notamment à étudier l’atmosphère des exoplanètes, situées hors du système solaire, et à «sonder les structures mystérieuses et les origines de notre univers». James Webb (JWST) aura une sensibilité cent fois plus grande que celle de Hubble et son miroir principal mesure 6,5 mètres de diamètre, soit près de trois fois celui de Hubble.