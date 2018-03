Les liens d’amitié de l’enfance donnent des adultes en bonne santé

Nourrir des liens d’amitié dans l’enfance et l’adolescence améliore la santé à l’âge adulte, suggère une étude américaine.

Les liens sociaux développés tôt dans la vie auraient un effet protecteur sur la santé à l’âge adulte, selon des des chercheurs américains qui publient leurs travaux dans la revue médicale Psychological Science.

L’étude a suivi 267 jeunes garçons entre l’âge de 6 et 16 ans et a constaté plusieurs bénéfices du temps passé avec leurs amis une fois l’âge de 32 ans atteint. Les garçons qui ont été en interactions plus fréquemment avec leurs copains pendant l’enfance et l’adolescence avaient une tension artérielle et un indice de masse corporelle (IMC) inférieurs à l’âge adulte, comparativement aux hommes qui avaient noué moins de liens amicaux, indique l’étude.

A tout âge de la vie, avoir une vie sociale riche est important pour le bien-être mental mais aussi pour la santé. De précédentes études ont montré que l’isolement social ou la solitude à l’âge adulte- notamment chez les séniors- était un risque de maladie cardiovasculaire : une personne seule présente un risque accru de 29% de souffrir d’une crise cardiaque ou d’une angine de poitrine, et de 32% de subir un accident vasculaire cérébral (AVC), selon une étude britannique publiée en 2016 dans le British Medical Journal.