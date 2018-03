Effrayante, c’est comme cela que l’on pourrait décrire l’œuvre « Project 84 » qui a pris place sur les toits des immeubles de la chaîne britannique ITV. Alignées sur les bords des toits, 84 statues d’hommes habillés défient le vide.

La scène est interpellante. En rang le long des toits des locaux d’ITV, 84 statues déguisées font face au vide. Et le but est bien de saisir le public. En effet, ces statues, coeur du « Project 84 » représentent les 84 suicides de personnes qui se produisent chaque semaine en Grande-Bretagne. Créée par l’artiste américain Mark Jenkins et de sa collaboratrice Sandra Fernandez, l’œuvre restera en place jusqu’au premier avril. Elle trouve sa source dans l’association CALM (Campaign Against Living Miserably), une association britannique active dans la prévention du suicide. Car au Royaume-Uni, le suicide est la première cause de mortalité chez les hommes de moins de 45 ans. Trois suicides sur quatre dans le pays concernent des individus de sexe masculin.

135 personnes touchées

« Atteindre notre objectif de prévention du suicide chez les hommes exige que tout le monde s’engage », explique le président de l’association, Simon Gunning. « Tout le monde doit se rassembler pour prendre ce problème au sérieux : nos collègues, nos voisins, nos familles, nos élus. Si nous n’agissons pas maintenant, nous aurons une crise encore plus grande sur les bras. » Selon CALM, si le coût financier de chaque suicide est déjà important, 1,67 million de livres, le coût humain l’est encore plus. Il affirme qu’en moyenne 135 personnes sont affectées directement par un suicide. Ces 135 personnes ont ensuite 65% de chance en plus de tenter de se suicider.