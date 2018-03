Mère d’une petite fille de 10 ans, Florence Foresti s’exprime sur son compte Instagram à propos des couvertures des magazines pornographiques plus que suggestives affichées sur les kiosques pouvant choquer les plus petits.

L’humoriste française, plus que consternée, a publié hier une photo sur son compte Instragram, madameforesti, où l’on peut apercevoir un kiosque d’une rue parisienne dévoilant les couvertures plus que choquantes du magazine pornographique « Hot Vidéo »: on peut y voir des femmes quasiment nues que l’on retrouve dans des positions très provoquantes et dont les zones intimes ne sont que très peu floutées. En dessous de la photo, son commentaire va droit au but : « est-ce qu’on est obligé de se taper ça tous les jours sur nos kiosques ? Pour mémoire les enfants ont des yeux. Et un cerveau. » Son post a déjà récolté plus de 36,821 likes en à peine un jour et les commentaires d’internautes allant dans son sens ne cessent de fleurir.

Florence Foresti n’est pas à son coup d’essai dans la dénonciation de l’hyper-sexualisation des femmes. Elle en parle notamment dans son spectacle Madame Foresti où elle dénonce la réduction de certaines stars américaines à de vulgaires objets sexuels.