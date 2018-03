Ennio Morricone donnera son dernier concert le 23 novembre

Tweet on Twitter

Le monstre de la musique de cinéma, Ennio Morricone, tirera sa révérence le 23 novembre prochain sur la scène de l’AccorHotels pour un concert d’adieu.

C’est entouré de 200 musiciens que le père des bandes-son de « Il était une fois dans l’Ouest », « Il était une fois en Amérique », « Pour une poignée de dollars », mais aussi « Les Incorruptibles » et « Les Huit Salopards » célébrera ses 60 ans de carrière et tirera sa révérence. Il reprendra les plus grandes musiques de films de son cru.

Ennio Morricone est l’un des compositeurs les plus célèbres du monde du cinéma. Il a travaillé pour les plus grands noms de la discipline allant de Sergio Leone à Bernardo Bertolucci, en passant par Pier Paolo Pasolini, Dario Argento ou Pedro Almodóvar.

Les préventes du concert seront ouvertes le 29 mars à 10h :