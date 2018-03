Les antibiotiques menacent la santé mondiale

La consommation mondiale d’antibiotiques a augmenté de 65% entre 2000 et 2015. Cela représente une menace pour la santé mondiale, préviennent des chercheurs.

Ces experts rappellent dans un rapport que « la résistance aux antibiotiques, entraînée par la consommation d’antibiotiques, est une menace croissante pour la santé mondiale« . Dans les 76 pays étudiés, l’absorption d’antibiotiques est passée de 21,1 milliards de doses quotidiennes déterminées en 2000 à 34,8 milliards en 2015.

Pour Eili Klein, chercheur au Center for Disease Dynamics, Economics & Policy et l’un des auteurs de l’étude, cette augmentation signifie « un meilleur accès à des médicaments nécessaires dans des pays avec beaucoup de maladies qui peuvent être traitées efficacement avec des antibiotiques« . Mais le chercheur avertit: « Alors que de plus en plus de pays obtiennent l’accès à ces médicaments, ces taux de consommation augmenteront, ce qui conduira à des taux plus élevés de résistance » aux antibiotiques.

Or, cette résistance des bactéries est responsable de 700.000 morts par an dans le monde selon un groupe d’experts internationaux. Le phénomène pourrait causer dix millions de décès par an d’ici à 2050.

Salut de l’humanité

« Eliminer l’utilisation inutile des antibiotiques devrait être une première étape et une priorité pour chaque pays« , confie Eili Klein. « 30% de l’utilisation dans les pays à haut revenu est inappropriée« , renchérit-il, ajoutant que la consommation considérable d’antibiotiques dans certains pays suggère également qu’un usage inadéquat y en est fait.

Le salut de l’humanité pourrait alors peut-être venir des ornithorynques. Cet animal, qui vit en Australie, est un des rares mammifères qui pond des oeufs. Une équipe australienne a récemment découvert qu’une protéine contenue dans le lait maternel de l’ornithorynque pouvait avoir des vertus thérapeutiques pour l’humain.