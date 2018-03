Cicatrices, vergetures ou teint irrégulier?

La peau est notre plus grand organe. Elle mesure près de 1,5 m2. Sa principale fonction est de nous protéger contre les influences extérieures néfastes. Rien de plus logique dès lors que de bien en prendre soin!

Bio-Oil est recommandé dans le monde entier comme produit de soin de la peau formulé pour aider à réduire l’apparence des cicatrices, des vergetures, du teint irrégulier et de la peau sèche ou présentant des signes de vieillissement. Cette formule unique à base non grasse est facilement absorbée et convient pour le corps et le visage.

Vergetures et cicatrices

Lorsque le corps grossit plus vite que la peau, le tissu sous-cutané se déchire et forme ensuite une cicatrice lors de sa guérison. Ces cicatrices visibles à la surface de la peau sont appelées vergetures. Ce sont surtout les femmes enceintes qui sont les plus sujettes aux vergetures. Les cicatrices font partie intégrante du processus de guérison et résultent d’une surproduction de collagène à l’endroit de la plaie. Les vergetures et les cicatrices sont de nature permanente et même si Bio-Oil a été spécialement formulé pour les estomper, elles ne vont toutefois pas disparaître complètement. Bio-Oil doit être appliqué en mouvements circulaires sur les vergetures ou les cicatrices, 2 fois par jour pendant 3 mois minimum. Pendant la grossesse, il est conseillé d’appliquer Bio-Oil dès le début du deuxième trimestre sur les zones où les vergetures de grossesse sont les plus susceptibles d’apparaître: l’abdomen, les seins, le bas du dos, les hanches, les fesses et les cuisses.

Peau sèche

Notre peau est recouverte en surface d’un film lipidique invisible qui maintient son hydratation. Dans un environnement très sec, ce film lipidique ne suffit pas et la peau se déshydrate. Les douches et les bains quotidiens peuvent encore aggraver ce phénomène en raison de l’effet asséchant du savon et de l’eau. Bio-Oil nourrit le film lipidique naturel de la peau. Vous avez la peau sèche? Appliquez dans ce cas Bio-Oil 2 fois par jour.

Teint irrégulier

Le teint irrégulier est dû à une production déséquilibrée de mélanine par le corps. Elle peut être causée par des facteurs externes comme une exposition excessive au soleil ou l’utilisation de produits blanchissants de mauvaise qualité ou par des facteurs internes comme des fluctuations hormonales liées à la grossesse, la ménopause ou l’utilisation de contraceptifs oraux. Bio-Oil aide à améliorer l’apparence d’un teint irrégulier. Appliquez Bio-Oil 2 fois par jour en mouvements circulaires pendant au moins 3 mois.

Vieillissement de la peau

Les rides, signes de vieillissement, sont causées principalement par la baisse de production de collagène et d’élastine dans la peau. Bio-Oil contient de nombreux ingrédients qui rendent la peau plus lisse et plus souple. Bio-Oil hydrate aussi la peau, ce qui améliore la texture, le teint et l’apparence des fines lignes et des rides. Appliquez Bio-Oil 2 fois par jour sur les zones affectées.

CONSEIL

Vous avez de la cellulite?

À partir d’un certain âge, la cellulite n’épargne pratiquement personne, qu’on soit mince ou pas. Bio-Oil® peut dans ce cas-ci aussi aider à lisser ces capitons de graisse inesthétiques. L’effet est encore augmenté avec l’ajout de caféine.