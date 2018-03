Wall Street, à nouveau très fébrile, chute à la clôture

Wall Street a terminé en forte baisse mardi, affectée par la lourde chute de plusieurs valeurs du secteur technologique dans un marché encore fébrile face aux menaces de guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine. Selon les résultats définitifs à la clôture, l’indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, a lâché 1,43% ou 344,89 points, à 23.857,71 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a perdu 2,93%, ou 211,74 points, à 7.008,81 points. L’indice élargi S&P 500 a abandonné 1,73%, ou 45,93 points, à 2.612,62 points.

« Plusieurs entreprises technologiques ont mené la chute des indices », a indiqué Art Hogan de Wunderlich Securities.

Alphabet (maison mère de Google) a subi la relance par la justice américaine d’un dossier qui oppose Google au spécialiste des logiciels Oracle dans une affaire de droits d’auteur, et a perdu 4,47%.

Le réseau social Twitter a été fortement affecté par une note de la société activiste Citron Research appelant à parier sur la baisse du cours après l’éclatement de l’affaire Facebook, et a plongé de 12,03%.

Facebook a justement poursuivi sa chute vertigineuse mardi (-4,92%) alors que la société Cambridge Analytica, au coeur du scandale sur l’utilisation indue de données sur le réseau social, aurait joué un « rôle crucial » dans le vote en faveur du Brexit, selon le lanceur d’alerte Christopher Wylie.

La société dirigée par Mark Zuckerberg a perdu quasiment 18% depuis l’éclatement de l’affaire il y a un peu plus d’une semaine.

« Quand le marché part dans une telle direction, personne ne va tenter d’attraper le couteau qui tombe », a ajouté M. Hogan.

Les marchés étaient par ailleurs toujours fébriles face aux risques de guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine après la décision de Donald Trump d’imposer des sanctions financières qui pourraient culminer à 60 milliards de dollars sur les importations chinoises.

« Les enjeux commerciaux occupent encore une large part des inquiétudes des marchés », a observé Shawn Cruz de TD Ameritrade.

Par ailleurs, les taux d’intérêt sur la dette américaine reculaient fortement: le taux de rendement des bons du Trésor à 10 ans baissait à 2,780% contre 2,852% lundi soir et celui à 30 ans évoluait à 3,030% contre 3,086% la veille.

« Ces baisses suggèrent que les investisseurs sont à la recherche d’actifs moins risqués », a noté M. Cruz.

Sensibles au taux d’intérêt, les valeurs financières ont nettement reculé, l’indice les regroupant au sein du S&P 500 ayant reculé de 1,98%.

